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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:29 Вторник, 5 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода в столичном регионе будет слабо морозная (днем около 3-4 градусов), атмосферное давление останется на повышенном фоне, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Метеочувствительные люди по- разному реагируют на внешние условия. Реакции на погоду очень разнообразные - у одних даже небольшие перепады метеопараметров могут вызывать серьезные ответные реакции, у других реакции на погоду могут сопровождаться только общей слабостью, вегетативными расстройствами и психологическим дискомфортом. Чаще всего метеобусловленные недомогания развиваются при ослабленных функциональных резервах организма после тяжелых стрессовых нагрузках, перенесенных заболеваний, хронического переутомления и др. Поскольку оградить себя полностью от влияния погоды невозможно, нужно постараться уменьшить это влияния. Прежде всего - это лечение имеющихся хронических заболеваний и строгое соблюдение рекомендованных профилактических и лечебных методов. Постараться при любой погоде сохранять физическую активность, если позволяет самочувствие, найти время для прогулок на свежем воздухе, которые способствуют обеспечению организма кислородом и снижают гиподинамию, улучшают работу сердца и сосудов, а также благоприятно сказываются на нервной системе. В домашних условиях можно принимать ванны с морской солью, с добавлением хвойного экстракта или ароматических масел, что улучшает общее самочувствие и положительно влияет на эмоциональное состояние.



Геомагнитный фон 5 января прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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