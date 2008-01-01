Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
5 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:29 Вторник, 5 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода в столичном регионе будет слабо морозная (днем около 3-4 градусов), атмосферное давление останется на повышенном фоне, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Метеочувствительные люди по- разному реагируют на внешние условия. Реакции на погоду очень разнообразные - у одних даже небольшие перепады метеопараметров могут вызывать серьезные ответные реакции, у других реакции на погоду могут сопровождаться только общей слабостью, вегетативными расстройствами и психологическим дискомфортом. Чаще всего метеобусловленные недомогания развиваются при ослабленных функциональных резервах организма после тяжелых стрессовых нагрузках, перенесенных заболеваний, хронического переутомления и др. Поскольку оградить себя полностью от влияния погоды невозможно, нужно постараться уменьшить это влияния. Прежде всего - это лечение имеющихся хронических заболеваний и строгое соблюдение рекомендованных профилактических и лечебных методов. Постараться при любой погоде сохранять физическую активность, если позволяет самочувствие, найти время для прогулок на свежем воздухе, которые способствуют обеспечению организма кислородом и снижают гиподинамию, улучшают работу сердца и сосудов, а также благоприятно сказываются на нервной системе. В домашних условиях можно принимать ванны с морской солью, с добавлением хвойного экстракта или ароматических масел, что улучшает общее самочувствие и положительно влияет на эмоциональное состояние.

Геомагнитный фон 5 января прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-1
Вт.
5 янв.
0
Ср.
6 янв.
-6
Чт.
7 янв.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Клонкарри		 -48
Сангар

некомфортное место: Нови-Сад
комфортное место: Ла-Пас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100