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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 5 января



Наступивший новый год так и не смог вернуть московскую погоду в температурные рамки, она по-прежнему превышала норму на 6 градусов и составляла около "нуля", хотя по январским среднемноголетним данным, на сегодняшний день, 5 января, привычные ее показатели должны варьировать в пределах - 9 градусов.



Но госпожа Погода - дама капризная и непостоянная, любит удивлять и преподносить свои сюрпризы. Как, например, в 1893 году, когда она окутала столицу стужей и минимальные значения температуры достигли -34.8 градусов; а в 1949 году, напротив, одарила теплом, и воздух прогрелся до +4.0 градусов. В 1886 году на город обрушилась почти треть месячной нормы осадков (12.6 мм при норме 53 мм).



Год назад, в 2019 году, ситуация была почти схожа с нынешней. Среднесуточная температура так же была значительно выше нормы и составила 0.4 градусов. Однако, со снежным покровом ситуация была совсем печальна, всего лишь 2 см к середине зимы, что ниже нормы почти в 8 раз. / meteonovosti.ru /



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