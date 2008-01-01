Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
5 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 5 января

  Наступивший новый год так и не смог вернуть московскую погоду в температурные рамки, она по-прежнему превышала норму на 6 градусов и составляла около "нуля", хотя по январским среднемноголетним данным, на сегодняшний день, 5 января, привычные ее показатели должны варьировать в пределах - 9 градусов.

Но госпожа Погода - дама капризная и непостоянная, любит удивлять и преподносить свои сюрпризы. Как, например, в 1893 году, когда она окутала столицу стужей и минимальные значения температуры достигли -34.8 градусов; а в 1949 году, напротив, одарила теплом, и воздух прогрелся до +4.0 градусов. В 1886 году на город обрушилась почти треть месячной нормы осадков (12.6 мм при норме 53 мм).

Год назад, в 2019 году, ситуация была почти схожа с нынешней. Среднесуточная температура так же была значительно выше нормы и составила 0.4 градусов. Однако, со снежным покровом ситуация была совсем печальна, всего лишь 2 см к середине зимы, что ниже нормы почти в 8 раз. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Вт.
5 янв.
0
Ср.
6 янв.
-6
Чт.
7 янв.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -49
Екючю

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Диса

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100