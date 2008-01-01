

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Москву и Подмосковье окутали густые туманы

ИА "Метеоновости" / 10:46 Вторник, 5 января



Утро в столичном регионе началось с сырой и довольно теплой погоды, что и стало причиной формирования туманов. В 6 часов утра на юге и юго-востоке. В районе аэропорта Внуково видимость ухудшилась до 3 км, а в Домодедово не превышала 800 м.



Начиная с 8 часов утра, зона туманов постепенно охватывала все новые и новые районы столицы. В районе ВДНХ в 10 часов утра видимость ухудшилась до 4 км, а в Домодедово и Внуково и вовсе до 20 м.



Туманы наблюдаются и в Подмосковье. В районе Наро-Фоминске в утра видимость не превышала 4 км, а в Кашире 50 м. В 9 часов утра густые туманы при видимости не более 50 м зафиксированы в Павловском Посаде.



По предварительным расчетам туманы с видимостью 300-500 м и менее задержатся в Москве и области до полудня.



Поэтому, на дорогах следует соблюдать дистанцию и скоростной режим. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



