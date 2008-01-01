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На юге Индийского океана сильный тропический шторм "DANILO"


ИА "Метеоновости" / 11:38 Вторник, 5 января

  В начале 2021 года на юге Индийского океана, к югу от острова Диего-Гарсия, сформировался тропический шторм, получивший название "DANILO".

По данным на 5 января 9 часов по московскому времени, "DANILO" достиг стадии сильного тропического шторма, давление в центре 981 гПа, скорость ветра составляет 28 м/с, продвигается на юг со скоростью 3 км/час.

В конце сегодняшнего дня, в 21 час по московскому времени тропический циклон начнет ослабевать и его скорость уменьшится до 25 м/с. Спустя двое суток, 7 января в 21 час по московскому времени "DANILO" станет тропической депрессией со скоростью ветра вблизи центра 15 м/с.

Но уже 9 января, он найдет в себе силы и вновь достигнет стадии тропического шторма, 10 января скорость ветра вблизи центра составит 23 м/с. / meteonovosti.ru /
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