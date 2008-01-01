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Таймыр во власти снегопадов и штормовых ветров

ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 5 января



Обширный и глубокий циклон с давлением в центре менее 990 гПа, сегодня 5 января располагается вблизи Шпицбергена. Под его влиянием находится арктическое побережье Европейской России и Сибири. Накануне он отметился сильным ветром на мысе Стерлегова до 18 м/с, на острове Визе и острове Известий до 19 м/с.



5 января в эпицентре штормовой погоды будет находиться полуостров Таймыр. На севере снегопады, местами сильные, метели, юго-западный и западный ветер местами усилится в порывах 15-20 м/с, днем на побережье и островной части ветер 13-18 м/с с порывами 23-28 м/с.



На юге Таймыра снег пройдет местами, но при сильном юго-западном ветре в порывах 22-27 м/с метели.



В середине недели центр циклона от Шпицбергена переместится на север Таймыра. А значит, на улучшение погоды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /



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