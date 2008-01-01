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Новости погоды


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Европейский юг бьет рекорды по теплу


ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 5 января

  В то время, как жители азиатской части России стойко переносят аномальные морозы, на Европейский юг заглянуло аномальное тепло. Накануне, 4 января, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 3-4 градуса. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы обновились рекорды температуры.

На знаменитом курорте, в Анапе, воздух прогрелся до 17.3, тем самым обновился абсолютный максимум 1980 года со значением 17.1 градуса. В Туапсе минувший день тоже выдался очень теплый, с температурой 16.9, предыдущий рекорд 16.6 градуса принадлежал 1980 году.

Сегодня, и в предстоящие пару дней, на Черноморском побережье сохранится теплая погода с температурой 10..16, местами до 17..18 градусов. А это дает надежду на новые рекордно высокие температуры. / meteonovosti.ru /
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