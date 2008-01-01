

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Омскую область сковал сибирский мороз

ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 5 января



Студеный антициклон, центр которого 5 января располагается вблизи Омска, неутомимо обеспечивает морозами Сибирь, Дальний Восток, а его отрог сумел дотянуться до крайних северо-восточных районов России.



В предстоящие пару-тройку дней синоптическая ситуация не изменится, лишь центр антициклона переместится в среднее течение Оби, но погода от этого мягче не станет.



Крепкие морозы "застряли" в Омской области. Накануне, 4 января, в областном центре было зафиксировано -37.7 градуса, правда, до рекорда дело не дошло.



5 и 6 января в Омской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10 градусов и более.



В ночь на 6 и 7 января при переменной облачности воздух остынет до -24..-30, а при прояснениях и до -35 градусов, а в ночь на 8 января мороз окрепнет до -31..-36 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



