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Новости погоды


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Омскую область сковал сибирский мороз


ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 5 января

  Студеный антициклон, центр которого 5 января располагается вблизи Омска, неутомимо обеспечивает морозами Сибирь, Дальний Восток, а его отрог сумел дотянуться до крайних северо-восточных районов России.

В предстоящие пару-тройку дней синоптическая ситуация не изменится, лишь центр антициклона переместится в среднее течение Оби, но погода от этого мягче не станет.

Крепкие морозы "застряли" в Омской области. Накануне, 4 января, в областном центре было зафиксировано -37.7 градуса, правда, до рекорда дело не дошло.

5 и 6 января в Омской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

В ночь на 6 и 7 января при переменной облачности воздух остынет до -24..-30, а при прояснениях и до -35 градусов, а в ночь на 8 января мороз окрепнет до -31..-36 градусов. / meteonovosti.ru /
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