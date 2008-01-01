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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:17 Среда, 6 января

  Теплый сектор циклона продолжит определять погоду в Москве и Московской области в Рождественский сочельник. При облачной погоде обойдется без существенных осадков. С восточным ветром придет более холодный воздух и максимальная температура в столице -5..-3, по области -8..-3 градуса. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 755 мм рт ст. Относительная влажность около 80%. Ветер восточный 5-10 м/с.

В Москве и области погода, по медицинской оценке, будет индифферентная: слабый мороз, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений. Для многих людей, как метеозависимых, так и практически здоровых, это характерная зимняя погода. Тем не менее, метеопатические реакции могут отмечаться у лиц, склонных к спастическим реакциям, гипертоников и гипотоников, с нарушениями сердечного ритма, страдающих частыми приступами мигрени и бронхиальной астмы. Это ответные реакции на колебания температуры и атмосферного давления. Желательно соблюдать рекомендации врача, принимать лекарства, влияющие на симптомы заболевания, утро начинать с легких физических упражнений и теплого контрастного душа (контраст может составлять 10-15 градусов), вместо кофе лучше пить витаминный чай из шиповника, мяты и мелиссы и не забывать о прогулках на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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