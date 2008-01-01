

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:00 Среда, 6 января



В столичном регионе фон атмосферного давления остается повышенный, с восточными ветрами начнет поступать сухой холодный воздух, а значит, морозы не за горами, чем они и воспользуются.



Сегодня в течение суток в Москве -3..-5 градусов и без существенных осадков. Так что вопрос о рекордных значениях температуры вновь откладывается.



Самая холодная ночь на 6 января была зафиксирована в 1912 году, -35.5 градуса, что и стало абсолютным минимумом этих суток. Теплее всего в этот день было в 1973 году, когда столбик термометра добрался до отметки 3.6 градуса. В 1965 году в Москве прошли осадки, количеством 20 мм, то есть 50% от нормы, которая составляет 42 мм.



Этот день примечателен и самым низким атмосферным давлением в январе за всю историю метеорологических наблюдений. 6 января 1975 года было зарегистрировано 947,8 гПа, что соответствует 710,8 мм ртутного столба.



В прошлом, в 2019 году, 6 января среднесуточная температура была выше нормы и составила -0.7 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



