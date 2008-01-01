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Новости погоды


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В Приморье сохраняются сорокаградусные морозы


ИА "Метеоновости" / 11:11 Среда, 6 января

  Холодный воздух, проникший на юг Дальневосточного округа в конце декабря, понизил ночную температуру в Приморье до -30..-40 градусов. В минувший понедельник, 4 января, морозы смягчил циклон, что перемещался над Якутией и препятствовал вторжению арктического воздуха. Но среднесуточная температура тем не менее оставалась ниже нормы на 1-2 градуса.

Минувшей ночью морозы вновь вернулись. Погоду в крае определяла восточная периферия континентального антициклона, ядро которого сместилось на юг. Осадков не отмечалось, а температура в ночные часы на северо-востоке Приморья понизилась до -40 градусов, на побережье было теплее: на юге -23..-28, на восточном побережье -17..-22 градуса.

К Рождеству синоптическая ситуация в Приморье изменится. В рождественскую ночь над акваторией Японского моря, углубляясь, будет перемещаться циклон с юга на северо-восток. В Приморье циклон сильных осадков не принесет, лишь местами может пройти небольшой снег, но с увеличением барических градиентов в большинстве районов Приморья усилится ветер, на побережье до штормового. Одновременно в средней тропосфере над краем формируется тропосферный вихрь. С ним придет очередная волна холода, и морозы усилятся. Во Владивостоке в ночь на 7 января усилится ветер, днем порывы могут достигать 22 - 27 м/сек., в ночные часы -20...-24, днем -16...-19 градусов. Но при штормовом ветре по ощущениям будет значительно холоднее. Рождественское похолодание будет менее продолжительным, чем новогоднее.

Лишь к началу следующей недели температура воздуха в Приморье войдет в русло климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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