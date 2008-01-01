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К центру России направляется южный циклон

ИА "Метеоновости" / 11:48 Среда, 6 января



В текущем январе, в противоположность прошлому году, московская земля укрыта снегом. На сегодняшний день высота сугробов в городе колеблется от 17 до 22 см. А уже в ближайшие дни приближающийся с юга циклон принесет очередную порцию осадков, в столичном регионе преимущественно в виде снега. В центральных областях Европейской России циклон проявит себя по-разному.



Сегодня и в Рождество погода в центральных областях останется под влиянием атмосферного фронта, протянувшегося с северо-запада на юго-восток. Снег, связанный с ним небольшой. Южный циклон в это время будет кружить над южными областями Украины и пока на погоду большинства областей Центрального округа не окажет. Лишь на юго-западе, в черноземных областях, осадки в виде снега, чередующегося с дождем, могут быть умеренными. В этих районах ожидается налипание мокрого снега, гололедные явления, температура днем повысится до значений, близких к нулю.



Но уже 8 января центр циклона переместится в Черноземье. В северной половине осадки в виде снега и мокрого снега будут небольшими, температура днем повысится до 0 градусов, а в южной половине погода гораздо хуже: осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра до 15 м/с, температура в течение суток от -1 до +4 градусов. / meteonovosti.ru /



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