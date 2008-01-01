|
|
|
Новости погоды
Сибирские морозы смещаются на запад
ИА "Метеоновости" / 12:24 Среда, 6 января
Рождественская ночь в большинстве районов Западной Сибири ожидается на редкость суровой. В автономных округах: Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском, температура понизится до -33..-37 градусов. Причем крайний север Ямало-Ненецкого а.о. останется в относительном тепле, и морозы на севере Ямала будут совсем небольшими, от -3 до -5 градусов. В южных районах Западной Сибири среднесуточная температура по-прежнему на 10-12 градусов ниже нормы и от Омской области до Алтая сохранятся морозы ниже -30 градусов. Еще суровее на крайнем юге Восточной Сибири: в Хакасии и Тыве под утро -40..-45.
Сильные морозы сохранятся в этих краях и 8 января.
А уже в субботу очаг аномального холода переместится на север Свердловской области и Пермского края, здесь морозы усилятся, а в Западной Сибири немного ослабеют, но среднесуточная температура еще останется на 4-6 градусов ниже нормы.
К воскресенью холодный воздух продолжит продвигаться на запад и уже вся северная половина европейской территории окажется в его власти, заметно похолодает и температура будет уже ниже нормы на 4-10 градусов. В то же время на юге Западной Сибири температура вернется к норме и ее минимальное значение ночью будет не ниже -20 градусов, а максимальное днем от -10 до -15. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.