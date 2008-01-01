

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло на европейском юге

ИА "Метеоновости" / 14:01 Среда, 6 января



Центральный месяц зимы на сибирских просторах не нарушил зимнюю традицию. В то же время на южных курортах России о зиме напоминает лишь календарь.



Уже с первых январских дней в Крыму и Краснодарском крае установилась аномально теплая погода. Температура в среднем превышает многолетние значения на 7-9 градусов и день ото дня становится все теплее. В центре Крыма, Симферополе, 1 января было почти 16 градусов, а уже к 5 января потеплело до +17.6. Такое значение стало новым суточным рекордом. На юге полуострова, в Ялте, температура повысилась до +14.5, что на 0.4 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1997 года.



От Крыма не отстает и Черноморское побережье Краснодарского края. В Анапе с 1966 года не было подобного тепла. Именно с этого года удерживался суточный рекорд для 5 января, +16.5 градуса. Но 2021 год отправил этот рекорд в архив, поскольку в нем 5 января максимальная температура повысилась до +17.1.



Аномально теплая погода удержится в южных районах и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



