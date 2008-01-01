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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:57 Четверг, 7 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -8..-3 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 90%.

В столичном регионе рождественская погода с небольшим снегом и слабым морозом. Атмосферное давление чуть выше нормы, а содержание кислорода в воздухе в пределах нормальных значений.

Такие погодные условия являются индифферентными, комфортными для большинства метеозависимых людей. Все в этом мире имеет свой баланс и четкую взаимосвязь, в данном случае, это связь между состоянием здоровья, самочувствия, психо-эмоционального статуса и погодными условиями. Устанавливаются благоприятные погодные условия: улучшается самочувствие, активность, настроение. Стоит отметить, что метеочувствительность, или недомогание при перемене погоды, очень часто появляется у людей, которые мало времени проводят на свежем воздухе, они как бы "оторваны" от природы. Поэтому нужно постараться в дни с комфортными погодными условиями больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, если нет противопоказаний, то активные физические и спортивные занятия являются хорошими тренирующими и улучшающими общее состояние методами.

Геомагнитный фон 7 января прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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