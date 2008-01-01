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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:40 Четверг, 7 января

  Первая неделя наступившего года подходит к завершению и москвичам она запомнится теплом. Температура, как ночью, так и днем не отходит далеко от нулевой отметки, а ее среднее значение превышает норму на 4-6 градусов. Теплой останется погода и в Рождество. Морозы совсем небольшие, а прибавка снега незначительная.

Самой холодной рождественская ночь отмечалась в далеком 1891 году, когда под утро столбики термометров в Москве достигли отметки в -34.8 градуса. Температуре в этом году не хватило до рекорда почти 30 градусов.

В последние годы рождественские морозы почти не случаются, а чаще всего температура устанавливает рекорды тепла. Так это случилось 7 января 2007 год, когда максимальная температура составила +3.5, что стало суточным рекордом. В 2018 году рекорд тепла повторился.

Рекордное количество осадков, почти 11 мм, выпало в этот день в 1999 году.

В прошлом, в 2019 году, 7 января морозы также были небольшими: ночью -2.2, днем -0.7 градуса. Кружил небольшой снег, увеличив высоту снежного покрова до 2 см. / meteonovosti.ru /
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