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Над Австралией "сошлись вода и пламень"
ИА "Метеоновости" / 11:28 Четверг, 7 января
В январе нынешнего года над заливом Карпентария (север Австралии) сформировался тропический шторм "Имоджен". Просуществовал он не долго, тем не менее, когда он стал тропической депрессией и вышел на сушу, зона сильных осадков накрыла север штата Квинсленд. В некоторых районах в течение нескольких дней выпало до 400 мм осадков, что и стало причиной наводнений. Основной удар стихии принял на себя город Ингем, где в канун православного Рождества за один час выпало 122 мм осадков!!!
Местные метеорологи предупреждают, что ливни будут идти до конца недели.
А в это же самое время запад Австралии находится во власти крупных природных пожаров, которые бушуют к северу от города Перт.
Площадь самого крупного пожара составляет 9,5 тысяч гектаров. Пока пожарным удается сдерживать огонь на подходе к населенным пунктам, но угроза жилым домам остается. / meteonovosti.ru /
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