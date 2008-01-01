Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
7 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Над Австралией "сошлись вода и пламень"


ИА "Метеоновости" / 11:28 Четверг, 7 января

  В январе нынешнего года над заливом Карпентария (север Австралии) сформировался тропический шторм "Имоджен". Просуществовал он не долго, тем не менее, когда он стал тропической депрессией и вышел на сушу, зона сильных осадков накрыла север штата Квинсленд. В некоторых районах в течение нескольких дней выпало до 400 мм осадков, что и стало причиной наводнений. Основной удар стихии принял на себя город Ингем, где в канун православного Рождества за один час выпало 122 мм осадков!!!

Местные метеорологи предупреждают, что ливни будут идти до конца недели.

А в это же самое время запад Австралии находится во власти крупных природных пожаров, которые бушуют к северу от города Перт.

Площадь самого крупного пожара составляет 9,5 тысяч гектаров. Пока пожарным удается сдерживать огонь на подходе к населенным пунктам, но угроза жилым домам остается. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-5
Пт.
8 янв.
-4
Сб.
9 янв.
-7
Вс.
10 янв.
-11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Гаруя		 -49
Оймякон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Корал-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100