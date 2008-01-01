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Новости погоды


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Арктические острова - территория рекордного тепла


ИА "Метеоновости" / 12:15 Четверг, 7 января

  Обширный и глубокий циклон, который от Шпицбергена перемещался на восток по акваториям арктических морей, отметился не только осадками и сильным ветром, но и аномальным теплом. На арктических островах среднесуточная температура воздуха 6 января превысила климатическую норму на 23-24 градуса!!!!

Рекордно высокие температуры зафиксированы в Красноярском крае. На острове Визе 6 января температура повысилась до -2, что выше прежнего абсолютного максимума на 0.5 градуса, продержавшегося с 1947 года. На острове Голомянный столбик термометра добрался до отметки -1.6, предыдущий рекорд температуры -10.3 градуса продержался с 2001 года. На мысе Челюскин 6 января было зафиксировано -2.4, прежний абсолютный максимум -13.4 градуса наблюдался в 1944 году. На мысе Стерлегова температура повышалась до -1.9, предыдущий рекорд температуры для этого дня -3.1 градуса, зафиксирован в 2016 году.

Обновились инструментальные наблюдения за погодой и в Якутии. На острове Котельный 6 января было -10.2, что выше прежнего абсолютного максимума на 2.5 градуса более, чем восьмидесятилетней давности. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Корал-Спрингс

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