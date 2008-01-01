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В Сочи нормализовалась пожароопасная обстановка

ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 7 января



Начало нового года в Краснодарском крае выдалось тревожным. В лесу недалеко от села Головинка Лазаревского района Сочи загорелась сухая подстилка, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В субботу 2 января, огонь охватил уже более 5 га. 3 января очаг возгорания на площади свыше 40 гектаров был локализован.



По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, оперативные службы на шестые сутки завершили ликвидацию природных пожаров в горно-лесной труднодоступной местности в Сочи,.



В среду, 6 января, было ликвидировано возгорание лесной подстилки в ауле Лыготх и поселке Дагомыс. В настоящее время природных пожаров в регионе не осталось.



До минувшей среды в Сочи сохранялась теплая и сухая погода, что и стало причиной возникновения природных пожаров.



В дни новогодних праздников в Сочи произошло около десяти природных пожаров. Для их ликвидации спасатели применяли авиацию. Министерство природных ресурсов Краснодарского края ввело запрет на посещение лесов до 11 января. / meteonovosti.ru /



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