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Ураганный ветер на арктическом побережье Якутии ослабеет

ИА "Метеоновости" / 12:53 Четверг, 7 января



Накануне вдоль арктического побережья Якутии перемещался активный циклон. Его напор был столь силен, что наблюдался ураганный ветер до 38 м/с, сильная метель и сильный снегопад количеством до 20 мм.



Сегодня, 7 января, на большей части Якутии сохранится влияние уходящего на восток циклона. Пройдет небольшой снег, на северо-западе и западе, а также нижней Лене ветер усилится в порывах 15-18 м/с, на западном побережье Арктики 29-34 м/с, метели и снегопады.



В пятницу Якутия окажется в тыловой части циклона, почти повсеместно, кроме северо-востока пройдет снег разной интенсивности и продолжительности, на западе и в Нижнеколымских районах поднимутся поземки при ветре до 14 м/с, на арктическом побережье ветер ослабеет ночью до 21-26 м/с, днем уже только 16-21 м/с. / meteonovosti.ru /



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