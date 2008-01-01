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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:55 Пятница, 8 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в северной части циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -5..0 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и Московской области температура вновь повысится, а атмосферное давление понизится до нормы, но колебания метеопараметров будут не резкими, содержание кислорода в пределах нормы. Для большинства метеозависимых людей такие внешние условия не оказывают нагрузки на организм и не вызывают серьезных нарушений здоровья. Такой погодой следует воспользоваться для прогулки в лесопарковых зонах, спортивных и физических упражнений, особенно пеших прогулок, скандинавской ходьбы, дыхательной гимнастики. Они окажут благоприятное влияние на общее самочувствие, на эмоциональное и психологическое состояние, а также будут способствовать улучшению кислородного обеспечения организма, уменьшению проявлений гиподинамии. / meteonovosti.ru /
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