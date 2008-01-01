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В Киеве 2020 год выдался аномально теплый

ИА "Метеоновости" / 07:51 Пятница, 8 января



По сообщениям Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве, 2020 год назвали для столицы рекордно теплым за всю историю метеорологических наблюдений, а это 140 лет.



Среднегодовая температура в Киеве по итогам ушедшего года, составила 10.9 градуса, что на 3.2 градуса выше климатической нормы для региона. Лишь один месяц, май, в прошлом году оказался статистически холоднее климатической нормы.



В течение 2020 году в Киеве было зафиксировано более 30 температурных рекордов. Особенно отличился март, когда в течение месяца были обновлены 12 показателей.



За 2020 год в столице Украины выпало 580 миллиметров осадков, это около 89% от климатической нормы за 12 месяцев. Осадки также выпадали неравномерно и хаотично. / meteonovosti.ru /



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