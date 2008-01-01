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Снежный покров в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 07:54 Пятница, 8 января



Началась вторая неделя центрального месяца зимы и ситуация со снежным покровом в Подмосковье местами стала приближаться к норме. Снег стал выпадать регулярно. Прежде всего, это относится к западным и северо-западным районам области, где атмосферные фронты с юго-запада и запада проявляли себя в части осадков наиболее заметно, начиная со второго дня наступившего января.



Самые высокие сугробы в Подмосковье поднялись на северо-западе: в Волоколамском районе высота снега составляет 27-28 см: за неделю, со 2 января, сугробы подросли на 10 см. В Клину высота снега увеличилась за первую неделю нового года на 13 см, причем за последние сутки сразу на 4 см. Теперь высота снежного покрова там составляет 25 см. На западе области снега также довольно много, высота снежного покрова колеблется от 20 до 23 см. На юго-западе Подмосковья такая же картина.



На юге области мощность снега отстает от нормы на одну треть, а то и наполовину, высота снега колеблется от 11 до 16 см. За новогоднюю неделю снега приросло всего 1-2 см. На неделе на юге Подмосковья оттепели были более продолжительными, осадки выпадали и в виде мороси, а еще туманы подъедали и без того маломощный снежный покров.



Менее половины чем положено по норме, снега на юго-востоке и востоке Подмосковья: около 11-13 см. Там причина нехватки снега в другом: в восточные районы области атмосферные фронты не доходили или размывались в противостоянии с гребнем мощного антициклона из-за Урала, который всю первую неделю января оказывал заметное влияние на восточную половину Московской области.



Такая неравномерная картина в распределении снежного покрова в Подмосковье досталась январю в наследство от декабря. Разница в высоте снежного покрова между западными и восточными районами области в декабре также достигала 10 см и более. / meteonovosti.ru /



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