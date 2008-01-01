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В Крыму похолодание, осадки, ветер

ИА "Метеоновости" / 07:56 Пятница, 8 января



Новый год в Крыму начался с аномально теплой и солнечной погоды с положительной аномалией среднесуточной температуры, доходившей в отдельные дни до 8-10 градусов. Юго-западные течения поставляли теплый воздух с Балкан, дело дошло и до обновления суточных рекордов температуры. Они отмечались 5 и 6 января наступившего года.



Наиболее высоких значений температура достигла 5 января в Симферополе, теперь новый рекорд суток составляет 17,6 градуса. В Керчи 6 января не хватило одной десятой градуса, чтобы повторить абсолютный рекорд температуры января, который составляет 15,6 градуса и отмечался подряд два дня 24 и 25 декабря 2007 года. Но рекорд суток, тем не менее, состоялся и для 6 января он теперь имеет значение 15,5 градуса.



На Рождество погода стала испортиться: виновником дождей и ослабления "январской жары" стал атмосферный фронт Балканского циклона, который вечером 7 января вышел на Киев.



Вечером 8 января до Крымского полуострова дотянется теплый атмосферный фронт уже следующего циклона, который закручивается над югом Италии. Ночью в субботу, 9 января, через полуостров пройдет и сам южный циклон. Он прибудет с сильными дождями, а уходя на северо-восток, потащит через Крым свой холодный фронт. Ветры подвернут на северные румбы, разгонятся местами до 15-17 м/с, начнется адвекция холодного воздуха. В воскресенье температура понизится на 5-7 градусов, ветер подвернет на северо-восток и станет еще холоднее.



Холодный атмосферный фронт и в начале новой недели будет портить погоду в Крыму. Пройдут интенсивные осадки, местами дождь вперемешку с мокрым снегом. / meteonovosti.ru /



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