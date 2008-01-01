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Чем грозит загрязнение воздуха

ИА "Метеоновости" / 09:24 Пятница, 8 января



Статистика показывает, что в последние годы частота и сила природных катаклизмов возрастают. По мнению специалистов, причина заключается не только в глобальном потеплении, но и в загрязнение атмосферы, которое усиливает грозовую деятельность.



Если концентрация аэрозольных частиц становится высокой, то каплям воды, которые конденсируется в воздухе, сложнее превращаться в облака. Они остаются не слишком крупными, поэтому не могут пролиться дождем и накапливаются в том же объеме в большем числе. Поэтому капли поднимаются в более высокие слои атмосферы. Постоянное поступление в атмосферу аэрозольных частиц насыщает окружающие объемы воздуха влагой. На большой высоте капли замерзают, происходит трение льдинок, которое и вызывает грозы.



Ученые создали компьютерную модель процессов в атмосфере, изменяя температуру воздуха, концентрацию частиц аэрозолей и влажность воздуха. Согласно данным исследователей, низкие облака впитывают "загрязнения" и поднимаются выше. Затем этот слой влажного воздуха создает условия для более стремительного подъема новых капель, из-за этого и возникают грозы. / meteonovosti.ru /



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