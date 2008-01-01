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В Тверской области самые высокие сугробы

ИА "Метеоновости" / 09:26 Пятница, 8 января



Со второй половины декабря восточные и северо-восточные районы Тверской области вышли на первые позиции в Центральном округе по накоплению снега.



И в новом году Тверская область заметно опережает большинство областей центральной России по количеству выпавшего снега и по высоте сугробов. А что касается областных центров Центрального округа, то тут Тверь вне конкуренции. К 7 января высота снега в столице Тверской области выросла до 34 см. Первая неделя нового года выдалась щедрой на снегопады в Тверской области. Их регулярно обеспечивали фронтальные разделы с юго-запада и запада. В самой Твери за минувшую неделю выпало более 15 см снега.



Ну а рекордные по высоте сугробы стоят на востоке Тверской области в Кашине, там высота снега рождественским утром составила 38 см. Такой высоты сугробы достигают еще только на северо-востоке Костромской области. Однако нужно отметить, что на самом западе Тверской области высота снега существенно меньше, она колеблется от 5 до 10 см.



Совсем мало снега в Брянской области, не более 5 см, там он все время подтаивал из-за частых оттепелей и туманов. На востоке Центрального района снега выпало меньше нормы из-за подавляющего влияния антициклона с востока, высота снежного покрова колеблется от 8 до 16 см. На западе и юго-западе Центрального округа разброс еще сильнее: высота снега варьируется от 3 см до 22 см. / meteonovosti.ru /



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