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Морозные выходные в Санкт-Петербурге

ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 8 января



После новогодней оттепели в Санкт-Петербурге к Рождеству зима пришла с небольшими морозами. Курс на похолодание сохранится и в завершающие новогодние каникулы субботу и воскресенье.



8 января средняя за сутки температура приблизится к норме, 9 и 10 января температура окажется уже на 2-4 градуса ниже нормы для конца первой декады центрального месяца зимы.



Похолодание обеспечат северо-восточные и восточные воздушные потоки в тропосфере. На северо-запад Европейской России распространяет свое влияние гребень холодного антициклона с севера Западной Сибири.



В субботу температура в Санкт-Петербурге понизится до 8-10 градусов мороза, в пригородах северной столицы еще на пару градусов холоднее, на востоке и северо-востоке Ленинградской области под утро 9 января столбики термометров могут упасть до -15..-20 градусов.



В морозную, ясную, тихую ночь воскресенья станет еще на 2-4 градуса холоднее. По области не исключены и минус 25! В Санкт-Петербурге ночью 10 января около -12 градусов, в пригородах до 15..16 градусов мороза!



Ночь на понедельник ожидается морозной, с температурой в Санкт-Петербурге до -14 градусов. Днем 11 января начнет подсыпать снег - скажется влияние фронтов североатлантического циклона, усилится ветер. Во вторник начнется адвекция более теплого атлантического воздуха в передней части циклона, среднесуточная температура ожидается уже на 2-3 градуса выше нормы, сохранится умеренный ветер южной четверти и небольшой снег.



Однако во второй половине недели в северной столице опять грядет существенное похолодание. Арктическое вторжение осуществится в тылу уходящего на восток Европейской России североатлантического циклона. / meteonovosti.ru /



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