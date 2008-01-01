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И Москву не минуют январские морозы

ИА "Метеоновости" / 14:40 Пятница, 8 января



зимы. Похоже, что текущей зимой этот сценарий небесная канцелярия собирается повторить.



Похолодание будет запущено в последние два дня новогодних каникул. И это только начало. Южные циклоны несут снегопады и осадки в черноземные области России, но их продвижение на север к Москве будет сдерживать холодный арктический антициклон. Столичный регион в субботу и воскресенье окажется в переходной зоне между южным циклоном и студеным антициклоном. Здесь и встретятся холодный арктический воздух и теплая влажная воздушная масса, которую несет циклонический вихрь.



В Москве 9 января будет приниматься снег от небольшого до умеренного при температуре воздуха в Москве в течение суток -5..-8 градусов, по области до -10 градусов. Ветер северо-восточного направления будет еще убавлять пару градусов. В воскресенье снег небольшой и лишь местами, станет холоднее еще на несколько градусов



Рабочая неделя начнется с существенного похолодания, температура воздуха ожидается в диапазоне -8..-14 градусов. Во вторник ночью , 12 января, местами по Московской области температура может понизиться до -18..-20 градусов.



13 января холодная погода сохранится, в ночные часы даже в Москве-15...-18 градусов. В среду циклон с юго-запада пройдет вблизи Московского региона и обеспечит умеренный снегопад. Существенно изменить температурный фон этот вихрь не успеет. В его тылу на Москву и ее окрестности устремится очередная порция холода с севера.



Морозы в Москве и Подмосковье по прогнозам синоптиков сохранятся до Крещенья. / meteonovosti.ru /



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