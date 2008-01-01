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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:00 Суббота, 9 января

  Предстоящим днём в Московском регионе сохранится циклональный характер погоды, с небольшим снегом, без резких перепадов метеорологических параметров.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы сегодня 9 января ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха не будет отличаться от минимальной и в Москве составит -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер северо-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, кислородный режим благоприятный. Такие внешние, комфортные условия нужно посвятить отдыху на природе, показаны прогулки и занятия спортом (нагрузки нужно рассчитывать по переносимости). Для многих людей, как метеозависимых, так и практически здоровых, такая погода является индифферентной и очень редко вызывает серьезные погодообусловленные обострения и ухудшение самочувствия.

Геомагнитный фон 9 января прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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-6
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9 янв.
-6
Вс.
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-10
Пн.
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-13
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+37
Однадатта		 -50
Юрты

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Кхулна

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