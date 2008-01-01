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Беларусь засыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 10:10 Суббота, 9 января



В период с 7 по 9 января Беларусь оказалась во власти мощного циклона. Более 2 суток лепил снег, 8 января местами сильный. В Минске за сутки выпало 13 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. Прежний, с количеством осадков 11,8 мм остался в далеком 1915 году. За 2 суток высота снежного покрова в городе выросла на 20 см, утром 9 января она составила 23 см.



Рекордное количество снега выпало и в Гомеле, за сутки 8 января 11 мм осадков. Что стало новым рекордом, против 10,7 мм в 1970 году.



В ближайшие сутки центр снежного циклона сместится на Татарстан, в Беларусь станет поступать холодный воздух, на смену мокрому снегу и легкому морозцу, придет похолодание. Минимальная температура воздуха станет ниже -10 градусов. 10 и 11 января станут самыми холодными с начала зимы. / meteonovosti.ru /



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