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В Черноземье после снегопадов и осадков похолодание
ИА "Метеоновости" / 10:44 Суббота, 9 января
Южные циклоны к окончанию новогодних каникул стали активно портить погоду в Черноземье. 8 января ночью на черноземные области со снегопадами обрушились фронты циклона, центр которого смещался с Балкан на Украину. Сильный снег и мокрый снег отмечался в Курской и Воронежской областях, местами выпало до 5-10 мм осадков. Увеличилась высота снежного покрова, особенно заметно на востоке Черноземья - в Воронежской и Тамбовской областях. Местами, напротив, влажный и теплый воздух, перемещаясь над более холодной подстилающей поверхностью, способствовал таянию снега.
Всего через сутки, 9 января, очередной южный циклон, который также сформировался над Балканами, заметно углубляясь, выйдет своим центром на восточные области Черноземья, а затем с сильными снегопадами продолжит путь в Поволжье.
Этот циклонический вихрь обеспечит на востоке Черноземья основной прирост снега. В Воронежской и Тамбовской областях - снег и мокрый снег, он будет налипать на провода и деревья, на дорогах может местами может образоваться снежный накат.
Циклон, уходя в Поволжье, затянет холодный воздух с севера. В воскресенье, в последний день новогодних каникул начнется похолодание, особенно заметное на востоке Черноземья. В ночь на понедельник температура упадет до -7..-12 градусов, следующая ночь, на 11 января, окажется еще на пару градусов холоднее. Холодная погода удержится в Черноземье до среды, до прибытия следующего южного циклона. / meteonovosti.ru /
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