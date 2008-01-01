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Якутия: резкий скачок из рекордного тепла в сильный мороз

ИА "Метеоновости" / 12:11 Суббота, 9 января



Подходит к концу первая декада января - самого холодного месяца года, так принято считать исходя из метеонаблюдений за погодой. Но не всегда календарь ладит с погодой, и последние данные по Якутии служат тому подтверждением.



Накануне на запад и юг республики ворвался очень теплый воздух, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 19-20, а местами и более, чем на 25 градусов. В ряде населенных пунктов обновились абсолютные максимумы температуры.



Второй день подряд в Оленьке обновляется рекорд температуры, для 8 января теперь -12.3, что выше прежнего на 0.7 градуса, продержавшегося с 1970 года. В Шелагонцах столбик термометра поднялся до отметки -9.5, предыдущий -12.8 градуса наблюдался в 1962 году. В Чумпуруке температура повышалась до -9, предыдущий абсолютный максимум -12.8 зафиксирована в 1962 году.



К выше перечисленным рекордсменам присоединился населенный пункт и Джалинда, 8 января было отмечено -12.4, что выше предыдущего рекорда температуры почти на 2 градуса, и случилось это в 1917 году.



В Якутии был зафиксирован еще один рекорд, на этот раз по осадкам. В Витиме выпало 6 мм, прежний рекорд 4 мм принадлежал 2019 году.



Но природа как одаривает теплом, так и забирает его. Уже сегодня в вышеперечисленных населенных пунктах погода вернулась в привычные рамки, температура резко понизилась до -27..-30, что может привести к обморожению.



В воскресенье с небольшим снегом, после студеной ночи днем на юго-западе 25..30, на западе в течение суток -32..-37 градусов. / meteonovosti.ru /



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