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Рекорды погоды в США за 2020 год

ИА "Метеоновости" / 12:37 Суббота, 9 января



Закончился 2020 год, который ознаменовался для разных городов и стран различными рекордами. В Киеве он выдался очень теплым за всю историю метеорологических наблюдений, она насчитывает 140 лет.



В числе рекордсменов вошли и Соединенные Штаты Америки. В ушедшем году здесь произошло рекордное количество стихийных бедствий, который нанес огромный ущерб.



По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), было зафиксировано 22 таких события.



Прежде всего, это лесные пожары, которые бушевали на западе страны и затронули штаты Калифорния, Колорадо, Орегон и Вашингтон. Это оказался самый активный год лесных пожаров в истории метеонаблюдений. Летом и осень наблюдалась аномальная жара, которая спровоцировала засуху на западе и в центре США. Были зарегистрированы 3 вспышки торнадо.



Зафиксировано 10 суровых погодных явлений, включая деречо (в переводе с испанского - ураган, связанный с быстро движущейся группой сильных гроз, которая в состоянии соперничать с ураганами и смерчами) на Среднем Западе и штормы с градом в Техасе.



В Атлантике сформировалось рекордное количество тропических штормов, получивших название, берега достигли рекордные 12.



Страну атаковали 7 тропических циклонов: "Ханна", "Исайяс", "Лора", "Салли", "Дельта", "Зета" и "Эта", ущерб от которых составил 42% от общей суммы потерь.



Помимо экономических потерь в стране жертвами этих стихийных бедствий стали более двухсот человек. / meteonovosti.ru /



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