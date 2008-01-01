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Крым не оставляют в покое южные циклоны

ИА "Метеоновости" / 13:12 Суббота, 9 января



Южные циклоны заметно активизировались. Накануне один из них буквально завалил снегом Минск и Гомель. Не оставляют они без внимания и южные районы России.



Накануне и сегодня, 9 января, Крым находится в зоне холодного атмосферного фронта южного циклона. Идет сильный, местами очень сильный дождь, ветер усиливается в порывах 15-20 м/с. Во второй половине субботнего дня юго-западный ветер поменяет направление на северо-западное, начнется вторжение холодного воздуха.



Уже в ночь на воскресенье, 10 января в Крыму до -3, на ЮБК до +5, днем при северо-восточном ветре до 13 м/с, только 1..6 тепла.



В середине новой недели к Крыму подойдет очередной южный циклон, который принесет осадки в виде дождя, мокрого снега, местами осадки будут сильные, юго-западный ветер усилится в порывах 10-15 м/с, температура повысится: днем до 4..9, на ЮБК до 12 тепла. Циклон быстро проскочит на северо-восток, при облачной погоде местами пройдет снег, мокрый снег, при северо-западном порывистом ветре 10-15 м/с, в течение суток температура понизится от +3 до -2 градусов, на ЮБК до +8. / meteonovosti.ru /



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