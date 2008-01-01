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Новости погоды


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На Средней Волге и Урале сильные снегопады и метели


ИА "Метеоновости" / 13:33 Суббота, 9 января

  И снова речь пойдет о южных циклонах. Один из них уже "засветился" в Черноземье, наступил черед Среднего Поволжья и Урала.

В ночь на воскресенье циклон выйдет на Среднюю Волгу, и обрушится сильными снегопадами, на Саратовскую область очень сильными, местами поднимутся метели. Днем, когда подоспеет центр атмосферного вихря, при облачной погоде будут продолжаться осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, в Оренбургской области - ледяного дождя, метели, во влажном воздухе сформируются туманы, гололед, налипание мокрого снега, сложные отложения, и все это будет сопровождаться порывистым ветром, 15-20 м/с.

В сферу влияния циклона попадет и Урал. Здесь снегопады разной интенсивности и продолжительности, днем на Среднем Урале сильные, в Челябинской области сильный снег, в Пермском крае гололедно-изморозевые отложения, в Челябинской области сильная гололедица, здесь, а также в Пермском крае разгуляются метели, в Пермском крае ветер окрепнет в порывах до 17 м/с.

Такие погодные условия могут вызвать нештатные ситуации в системе ЖКХ, связи, рост ДТП. / meteonovosti.ru /
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