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Новости погоды


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В Мадриде сформировался снежный покров


ИА "Метеоновости" / 17:16 Суббота, 9 января

  8 января Испания оказалась в тылу мощного циклона с центром над Гибралтаром. На атмосферных фронтах этого вихря прошли осадки, в Барселоне шел дождь, за сутки выпало 10 мм осадков. А Мадрид засыпало снегом. К утру 9 января в столице Испании сформировался снежный покров, высотой до 10 см.

В ближайшие сутки в Испании будет господствовать северный ветер, температура воздуха в ночные часы станет понижаться до -3..-8 градусов, и днем около 0 градусов. Поэтому на таяние снега пока рассчитывать не приходится! / meteonovosti.ru /
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