|
|
|
Новости погоды
В Мадриде сформировался снежный покров
ИА "Метеоновости" / 17:16 Суббота, 9 января
8 января Испания оказалась в тылу мощного циклона с центром над Гибралтаром. На атмосферных фронтах этого вихря прошли осадки, в Барселоне шел дождь, за сутки выпало 10 мм осадков. А Мадрид засыпало снегом. К утру 9 января в столице Испании сформировался снежный покров, высотой до 10 см.
В ближайшие сутки в Испании будет господствовать северный ветер, температура воздуха в ночные часы станет понижаться до -3..-8 градусов, и днем около 0 градусов. Поэтому на таяние снега пока рассчитывать не приходится! / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.