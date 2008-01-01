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В Мадриде сформировался снежный покров

ИА "Метеоновости" / 17:16 Суббота, 9 января



8 января Испания оказалась в тылу мощного циклона с центром над Гибралтаром. На атмосферных фронтах этого вихря прошли осадки, в Барселоне шел дождь, за сутки выпало 10 мм осадков. А Мадрид засыпало снегом. К утру 9 января в столице Испании сформировался снежный покров, высотой до 10 см.



В ближайшие сутки в Испании будет господствовать северный ветер, температура воздуха в ночные часы станет понижаться до -3..-8 градусов, и днем около 0 градусов. Поэтому на таяние снега пока рассчитывать не приходится! / meteonovosti.ru /



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