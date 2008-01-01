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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:33 Воскресенье, 10 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -8..-6, по области -11..-6 градусов. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 85%.



В столичном мегаполисе умеренно морозная, с температурой около 6-8 градусов, погода. Содержание кислорода и атмосферное давление в пределах климатической нормы. Для многих метеочувствительных и практически здоровых людей - это комфортные внешние условия, которые редко оказывают на организм негативное влияние на организм и которые следует посвятить активному отдыху на природе.



Но метеопатические реакции и симптомы недомогания могут отмечаться у лиц предрасположенных к аллергическим реакциям - при сильных морозах у них развиваются холодовые реакции, резкий спазм сосудов, кожные реакции, иногда могут быть даже обморожения, поэтому следует с осторожностью выходить на морозный воздух. Также стоит соблюдать осторожность при выходе из тепла на мороз людям с бронхиальной астмой, страдающих частыми приступами мигрени и сердечно- сосудистыми заболеваниями, так температурный перепад может вызвать острый сосудистый спазм. При себе всегда нужно иметь лекарства первой помощи.



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