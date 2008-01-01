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Новости погоды


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В Испанию наведались сибирские морозы


ИА "Метеоновости" / 11:48 Воскресенье, 10 января

  Россию снегопадами и морозами не удивишь. А вот в Испанию нежданно-негаданно пришла зима, да еще и с сибирскими морозами.

Волновые циклоны транзитом пересекают Пиренейский полуостров, не забывая затягивать в свою циркуляцию холодный воздух. В результате, в Испании установилась аномально холодная погода. Во многих районах страны идет снег, а в Мадриде он выпал впервые за последние 10 лет. В стране объявлены предупреждения из-за снегопадов, сильного порывистого ветра и похолодания.

В канун православного Рождества, 6 января, в провинции Лерида на горе Тук-де-ла-Льянка (высота 2659 метров) в районе озера Хенто, был побит рекорд температуры. Новый абсолютный минимум для этих суток теперь составляет -34,1, что ниже предыдущего на 2.1 градуса, продержавшегося с 1956 года.

7 января рекордно низкая температура наблюдалась в Кастилии-и-Леоне, где зафиксировано -35.6 градуса. Это значение и стало новым температурным рекордом за всю историю метеонаблюдений в Испании. / meteonovosti.ru /
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