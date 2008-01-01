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Сугробы на Камчатке всё выше

ИА "Метеоновости" / 12:48 Воскресенье, 10 января



Высота снежного покрова на Камчатке превышает 1 метр. И с каждым днем снега становится всё больше. Южные циклоны и их атмосферные фронты - частые гости на полуострове. Именно они приносят в регион осадки и порывистый ветер. 9 и ночью 10 января Камчатку пересекал очередной холодный фронт. Температура воздуха понизилась на несколько градусов, усилился ветер, прошел снег. При порывистом ветре поднимались метели. Количество выпавших осадков достигло 23 мм в пересчете на воду. То есть, высота снежного покрова увеличилась еще примерно на 23 см. Сильный ветер наметает сугробы и повыше.



11 января погоду на Камчатке будет определять барическая ложбина и атмосферные фронты. Пройдет снег от небольшого до умеренного. Ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, на побережье до 20 м/с, поднимется метель. Температура воздуха ночью -17..-22 градуса, при прояснениях до -32. Днем -13..-18, местами -5..-10. В Пенжинском районе ночью -35..-40, днем -30..-35. / meteonovosti.ru /



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