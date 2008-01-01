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Рекордное тепло на юге сменится снегопадами

ИА "Метеоновости" / 13:23 Воскресенье, 10 января



Южные районы европейской территории России "грелись" в теплом секторе циклона. Температура воздуха превышала климатическую норму на 8-10 градусов. И снова были обновлены максимальные показатели температуры. 9 января до 18,1 градуса прогрелся воздух в Краснодаре. Абсолютный рекордсмен, дагестанский Ахты, где термометры показали 20,4 градуса. Такой жары здесь не помнят с 1948 года. Да и в том году температура была "скромнее", 15,8 градуса. Список рекордсменов пополнили Ставрополь (+16,8 градуса), Кисловодск (16,9 градуса) и Владикавказ (+17,5). В отдельных районах прошли сильные дожди. Но уже 11 января погода изменится. Холодный фронт заметно понизит температуру, она вернется в привычные рамки. Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, усилится ветер. Местами ожидается налипание мокрого снега. Температура воздуха в ночные часы -1..-6 градусов, днем коло нуля. На черноморском побережье ночью +3..+8, в районе Новороссийска до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +5..+10 градусов, в районе Сочи до +12. / meteonovosti.ru /



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