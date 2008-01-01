Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
10 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло на юге сменится снегопадами


ИА "Метеоновости" / 13:23 Воскресенье, 10 января

  Южные районы европейской территории России "грелись" в теплом секторе циклона. Температура воздуха превышала климатическую норму на 8-10 градусов. И снова были обновлены максимальные показатели температуры. 9 января до 18,1 градуса прогрелся воздух в Краснодаре. Абсолютный рекордсмен, дагестанский Ахты, где термометры показали 20,4 градуса. Такой жары здесь не помнят с 1948 года. Да и в том году температура была "скромнее", 15,8 градуса. Список рекордсменов пополнили Ставрополь (+16,8 градуса), Кисловодск (16,9 градуса) и Владикавказ (+17,5). В отдельных районах прошли сильные дожди. Но уже 11 января погода изменится. Холодный фронт заметно понизит температуру, она вернется в привычные рамки. Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, усилится ветер. Местами ожидается налипание мокрого снега. Температура воздуха в ночные часы -1..-6 градусов, днем коло нуля. На черноморском побережье ночью +3..+8, в районе Новороссийска до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +5..+10 градусов, в районе Сочи до +12. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-8
Вс.
10 янв.
-11
Пн.
11 янв.
-15
Вт.
12 янв.
-11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Однадатта		 -54
Оймякон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Биратнагар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100