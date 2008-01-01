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Новости погоды


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Приволжский округ укутало снегом


ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 10 января

  Активный циклон "прогуливался" по южной половине европейской России. Теплый его сектор "согрел" Южный округ, атмосферные фронты побелили улицы Приволжского. И снега атмосферные фронты принесли очень много. 9 и ночью 10 января сильный снег прошел в Оренбургской области, выпало до 19 мм осадков в пересчете на воду. После столь обильного снегопада высота сугробов увеличилась на те же 19 см. В Самарской и Саратовской областях было теплее, поэтому снег перемежался дождем и мокрым снегом. Количество осадков составило до 21 мм в Самарской и до 28 мм в Саратовской областях.

11 января температура понизится, регион окажется в тыловой части циклона, уходящего на восток. Местами пройдет небольшой снег, образуются гололедно-изморозевые отложения. По югу возможен даже ледяной дождь. На дорогах скользко. Ветер в порывах усилится до 11-16 м/с. Темепература воздуха ночью -10..-15 градусов, в Самарской и Саратовской областях в течение суток -3..-8. / meteonovosti.ru /
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