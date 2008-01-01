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Новости погоды


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Сильные метели идут в Хакасию


ИА "Метеоновости" / 13:48 Воскресенье, 10 января

  Неспокойная синоптическая ситуация на юге Сибири. В центральных и северных районах традиционный мороз - сибирский антициклон позиций не сдает. А на юге в погоду вмешивается циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Заметное ухудшение погоды ожидается в Хакасии в вечерние часы 10 и ночью 11 января. Пройдет снег, местами сильный, поднимется метель, ветер в порывах усилится до 20-25 м/с, а в горах порывы достигнут штормовых значений, 25-30 м/с. Сохраняется морозная погода. Ночью -10..-15, местами до -20, днем -5..-10, местами до -17 градусов. / meteonovosti.ru /
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