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Новости погоды


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На Чукотке лютая стужа и колючая метель


ИА "Метеоновости" / 14:01 Воскресенье, 10 января

  Отрог антициклона поддерживает на Чукотке морозную погоду. Облаков и осадков на полуострове мало, в ночные часы воздух нередко выхолаживается до -45 и даже -50 градусов, особенно в континентальной части. Для Чукотки такие морозы в зимнее время - частое явление. Тогда как на побережье климат заметно мягче. Но и здесь бывают сильные морозы. Так, 9 января на мысе Ванкарем термометры показали -36,6 градуса. Значение стало рекордом минимальной температуры. До этого дня минимальным считался показатель -34,5 градуса, установленный в 1972 году.

11 января аномально холодная погода в регионе сохранится, температура воздуха по-прежнему ниже привычных значений на 5-8, а в континентальной части и на 10 градусов. Влияние на погоду начнет оказывать циклонический вихрь. Ожидается снегопад, метель при ветре в порывах до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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