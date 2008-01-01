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Новости погоды


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В Челябинской области погода портится


ИА "Метеоновости" / 14:11 Воскресенье, 10 января

  Атмосферные фронты циклона, успевшего накануне испортить погоду в Приволжском округе, доберутся во второй половине дня 10 января до Южного Урала. Непогода в регионе задержится до 11 января. Пройдет снег, местами сильный, ночью в Челябинской области очень сильный. При порывистом ветре разыграются метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Температура воздуха в Свердловской области ночью и днем -22..-27, в горах и низинах до -32 градусов. В Челябинской области ночью -17..-22, на севере до -25. На юге -7..-12. Днем -16..-21, на юге до -5..-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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