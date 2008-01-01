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В Волгоградской области то дождь, то снег

ИА "Метеоновости" / 14:22 Воскресенье, 10 января



Южный циклон принес в Ростовскую и Волгоградскую области сильные дожди. 9 января в Ростовской области выпало 15 мм небесной влаги, в Волгоградской - до 18 мм. Температура воздуха существенно превышала привычные показатели. Но уже сейчас температура возвращается в норму, а 11 и 12 января ожидается очередное похолодание. Антициклон, расправивший крылья над Европейской Россией, захватит и южные регионы. В Волгоградской области пройдет снег и мокрый снег от небольшого до умеренного. В Ростовской области осадков не ожидается. Ночью -1..-6, по северу до -12. Днем около нуля, на севере Волгоградской области -3..-8. / meteonovosti.ru /



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