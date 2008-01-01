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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:16 Понедельник, 11 января

  Тыловая часть циклона продолжит определять погоду в Москве и Московской области в понедельник. При облачной погоде с прояснениями обойдет без существенных осадков. Атмосферное давление сохранит свой рост и в середине дня составит 755 мм рт ст. С ветром северных румбов продолжится поступления холодного воздуха. Максимальная температура в Москве -11..-9, по области -11..-6 градусов. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха около 80%.

Морозы усилятся, атмосферное давление повышенное, содержание кислорода в пределах нормы. Метеозависимым людям, склонным к спастическим реакциям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует более внимательно отнестись к самочувствию. Смена температуры, выход на морозный воздух у них может привести к острому спазму сосудов, отсюда и развитие приступа стенокардии, мигрени, резкий подъем артериального давления. Возможны усиления приступов бронхоспазма. Чтобы не допустить нежелательных реакций, необходимо соблюдать меры предосторожности, а также иметь при себе лекарства первой помощи. / meteonovosti.ru /
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