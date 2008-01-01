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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:46 Понедельник, 11 января



В столице заметно похолодало. Но в это время морозы удивления не вызывают. Так называемые "рождественские" морозы на этот раз немного припозднились. А впереди еще одна волна холода, "крещенские" морозы. Сегодня, 11 января, днем морозно, -9..-11 градусов. Немного холоднее, чем обычно бывает в это время. Но холода далеко не рекордные. По утро 11 января 1950 года воздух остыл до -31,6 градуса. А рекордное тепло наблюдалось в 2007 году, +8,6 градуса. Значение рекордное не только для этого дня, но и для всего января. Случались в этот день и сильные снегопады, до 7,7 мм влаги выпало в 1960 году.



А в прошлом, 2020 году, в это время снега было очень мало, около 5 см. Да и погода стояла теплая. И ночью, и днем около нуля. Среднесуточная температура воздуха превысила норму на 8,2 градуса. Прошли небольшие осадки. В виде снега и мокрого снега выпало 5 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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