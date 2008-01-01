Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
11 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:46 Понедельник, 11 января

  В столице заметно похолодало. Но в это время морозы удивления не вызывают. Так называемые "рождественские" морозы на этот раз немного припозднились. А впереди еще одна волна холода, "крещенские" морозы. Сегодня, 11 января, днем морозно, -9..-11 градусов. Немного холоднее, чем обычно бывает в это время. Но холода далеко не рекордные. По утро 11 января 1950 года воздух остыл до -31,6 градуса. А рекордное тепло наблюдалось в 2007 году, +8,6 градуса. Значение рекордное не только для этого дня, но и для всего января. Случались в этот день и сильные снегопады, до 7,7 мм влаги выпало в 1960 году.

А в прошлом, 2020 году, в это время снега было очень мало, около 5 см. Да и погода стояла теплая. И ночью, и днем около нуля. Среднесуточная температура воздуха превысила норму на 8,2 градуса. Прошли небольшие осадки. В виде снега и мокрого снега выпало 5 мм осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-9
Пн.
11 янв.
-14
Вт.
12 янв.
-12
Ср.
13 янв.
-13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Однадатта		 -53
Екючю

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Димапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100