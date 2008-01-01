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Новости погоды


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В Санкт-Петербурге ожидается крепкий мороз


ИА "Метеоновости" / 09:25 Понедельник, 11 января

  В первые дни Нового года погода в Северной столице всё никак не могла определиться - то снег, то морось, то слабый "плюс", то небольшой "минус"... Словом, зима европейского типа. Однако под занавес новогодних выходных на берега Невы пришли морозы. В ночь на воскресенье столбики термометров опустились до -14 - такой низкой температуры Санкт-Петербург не видел с самого начала зимы. Снег в городе также присутствует, хотя высота снежного покрова небольшая и составляет 7 см.

Дальнейшее понижение температуры притормозит опускающийся на Балтику циклон с Норвежского моря. В первой половине рабочей недели он принесет осадки в виде небольшого снега и усиление юго-восточного ветра, возможна слабая метель. Температура ночью около -10, днем -5..-8. Продвижение атмосферного вихря на северо-запад России не допустит усиливающийся над европейской частью арктический антициклон. Вторая половина недели пройдет без существенных осадков, морозы в Ленинградской области окрепнут до -20..-25, на востоке не исключается 30-градусная стужа! / meteonovosti.ru /
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