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На востоке России - редкий день без осадков

ИА "Метеоновости" / 10:03 Понедельник, 11 января



Азиатский антициклон постепенно вытесняет циклонические вихри с территории Дальневосточного округа. В завершении новогодних праздников ему удалось подчинить своему влиянию большинство районов округа. Лишь Камчатский край и арктическое побережье Якутии оставались во власти циклонов. На Камчатке в наступившем январе редкий день обходился без снегопадов и штормового ветра. Не стало исключением и прошедшее воскресенье. На юге края шел снег, а ветер в порывах усиливался до 24 м/с. Неблагоприятная погода сохранялась на Камчатке и в ночь на понедельник.



Метели кружили и на западе арктического побережья Якутии, а снег был небольшой.



В понедельник и камчатский, и арктический циклоны еще останутся полноправными хозяевами погоды. Небольшой снег пройдет и по Приамурью, где цепочкой с запада на восток протянулись атмосферные фронты. На остальной территории округа осадков не ожидается.



В последующие дни на крайнем севере усилится влияние арктического антициклона, что исключит осадки на большей части Дальневосточного округа. Ухудшится погода лишь на побережье Приморья, Хабаровского края и на Сахалине. На юго-востоке округа скажется влияние южного циклона, сформировавшегося на волне атмосферного фронта на юге Японского моря. Ожидается снег, на Сахалине местами сильный, порывистый ветер. Кроме осадков циклон принесет очередную порцию теплого воздуха, что сохранит на юго-востоке округа относительно теплую погоду с температурой на 2-4 градуса выше многолетних значений. На остальной территории температура по-прежнему будет отставать от своих обычных для этого времени года показателей. / meteonovosti.ru /



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