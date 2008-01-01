Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Африканский воздух господствует в Средиземноморье
ИА "Метеоновости" / 10:41 Понедельник, 11 января
Циклон с центром над Сицилией закачал "жаркий" по зимним меркам воздух Африки. 10 января в странах Средиземноморья отмечалась рекордно высокая температура воздуха.
В Палермо (Италия) максимальная температура достигла 24.1градуса, что почти на 4 градуса выше рекорда 1992 года. Новые рекорды температуры были установлены на Кипре, где температура достигла 22,4 градуса, против рекорда 1886 года с максимумом 21,1 градуса. Рекорды максимальной температуры были перекрыты в Греции, (в Афинах и Ираклионе) и в ряде городов Турции.
В ближайшие дни циклон сместится на Балканы, а затем и на Черное море. На Сицилию северный ветер "заглянет" уже в понедельник, и здесь похолодает на 7-10 градусов,
В Греции в понедельник и вторник пройдут дожди, прогремят грозы, а к середине недели похолодает градусов на 5-7. Рекордное тепло покинет и Турцию. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения