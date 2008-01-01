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Новости погоды


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Африканский воздух господствует в Средиземноморье


ИА "Метеоновости" / 10:41 Понедельник, 11 января

  Циклон с центром над Сицилией закачал "жаркий" по зимним меркам воздух Африки. 10 января в странах Средиземноморья отмечалась рекордно высокая температура воздуха.

В Палермо (Италия) максимальная температура достигла 24.1градуса, что почти на 4 градуса выше рекорда 1992 года. Новые рекорды температуры были установлены на Кипре, где температура достигла 22,4 градуса, против рекорда 1886 года с максимумом 21,1 градуса. Рекорды максимальной температуры были перекрыты в Греции, (в Афинах и Ираклионе) и в ряде городов Турции.

В ближайшие дни циклон сместится на Балканы, а затем и на Черное море. На Сицилию северный ветер "заглянет" уже в понедельник, и здесь похолодает на 7-10 градусов,

В Греции в понедельник и вторник пройдут дожди, прогремят грозы, а к середине недели похолодает градусов на 5-7. Рекордное тепло покинет и Турцию. / meteonovosti.ru /
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