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Погодные итоги Новогодних праздников в России

ИА "Метеоновости" / 10:43 Понедельник, 11 января



Первая декада января совпала с Новогодними праздниками и погода на обширных российских просторах отличилась значительными температурными контрастами.



На европейской территории в большинстве районов температурный фон был значительно выше нормы (на 2-4 градуса). Редким теплом отличились южные районы. В Крыму и Краснодарском крае в конце первой пятидневки дневная температура превышала отметку в +18 градусов. В ряде черноморских курортов были установлены новые рекорды суточного максимума температуры. Но уже к 10 числу температура вернулась в русло климатической нормы. Днем было уже от 2 до 5 тепла. И лишь в крайних северных районах Европейской России температурный фон, несмотря на неустойчивость погода, в среднем оказался пределах обычных для этого времени года значений.



Сильные морозы нагрянули в январе в Западную Сибирь. Очаг аномального холода, где средняя за 10 дней температура была ниже нормы на 12 градусов, сформировался над Новосибирской областью и Алтайским краем. В отдельные дни первой пятидневки месяца в южных районах Западной Сибири среднесуточная температура оказывалась на 17-18 градусов ниже номы, а под утро морозы усиливались до -30 градусов и ниже. В большинстве сибирских городов не обошлось без температурных рекордов холода. Но уже к завершению Новогодних праздников на юге Сибири морозы сникли. На всей территории Западной Сибири температура приблизилась к норме, а в Омской и Новосибирской областях даже превысила ее на 1-2 градуса.



Аномальным теплом выделилась первая декада января на Таймыре и в Эвенкии, где температура оказалась выше многолетних значений на 8-12 градусов. Так в Норильске и Хатанге в середине декады минимальная температура едва достигала отметки в -20 градусов. Но и здесь к завершению праздничных дней наметился перелом в погоде. Уже в воскресенье морозы усилились до -30..-33 градусов.



На Дальнем Востоке почти на всей территории (за исключением арктического побережья) температура была ниже нормы на 1-4, а в Приморье на 6 градусов. Даже на юге края, во Владивостоке, в отдельные ночи отмечались морозы до -25 градусов. Но здесь погода оказалась верна себе и холодные дни сохраняются и по окончании праздничных дней. / meteonovosti.ru /



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